Полиция освободила захваченные протестующими здания в Бразилиа

Полицейские подразделения в Бразилиа в воскресенье смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Об этом сообщила газета O Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, "полиция вернула контроль над зданиями трех ветвей власти". Манифестанты из числа сторонников бывшего президента Жаира Болсонару ранее ворвались в Национальный конгресс (парламент), Федеральный верховный суд и дворец Планалту, являющийся рабочей резиденцией главы государства. Немногочисленная на тот момент охрана пустовавших в нерабочий день объектов не смогла дать им отпор. Сведений о возможных погибших пока не поступало.