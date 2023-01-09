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Полиция освободила захваченные протестующими здания в Бразилиа

Другие страны Материалы 9 января 2023 04:06 (UTC +04:00)
Полиция освободила захваченные протестующими здания в Бразилиа

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Полицейские подразделения в Бразилиа в воскресенье смогли вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Об этом сообщила газета O Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, "полиция вернула контроль над зданиями трех ветвей власти". Манифестанты из числа сторонников бывшего президента Жаира Болсонару ранее ворвались в Национальный конгресс (парламент), Федеральный верховный суд и дворец Планалту, являющийся рабочей резиденцией главы государства. Немногочисленная на тот момент охрана пустовавших в нерабочий день объектов не смогла дать им отпор. Сведений о возможных погибших пока не поступало.

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