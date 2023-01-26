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Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Другие страны Материалы 26 января 2023 02:45 (UTC +04:00)
Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

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Ракета H-IIA в четверг стартует на орбиту со спутником радиолокационной разведки третьего поколения IGS Radar-7 в интересах правительства Японии, сообщает компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 10:49 по токийскому времени (в 05:49).

Космический аппарат, созданный компанией Mitsubishi Electric, будет выведен на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет находиться в ведении Центра спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий.

Согласно открытым источникам, Япония располагает на орбите пятью аналогичными спутниками. Последний - IGS Radar-6 был запущен в июне 2018 года. Все они являются радиолокационными спутниками второго поколения. IGS Radar-7 же представляет собой аппарат третьего поколения. Кроме того, на орбите также находится группировка из трех японских спутников оптико-электронной разведки IGS-Optical. Разрешающая способность аппаратуры этих спутников составляет 30 см.

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