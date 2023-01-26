Власти КНДР призвали граждан страны к усилению противовирусных мер

Северная Корея прилагает все усилия для защиты от вирусов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают официальные СМИ КНДР.

Газета "Родонг Синмун" подчеркнула необходимость придания главного политического приоритета усилению карантинных мер и призвала народ продолжать борьбу с пандемией COVID-19 с "величайшим чувством бдительности".

"Мы прилагаем все усилия для поддержания и усиления карантинных барьеров, чтобы предотвратить проникновение любого заразного вируса на наши территории", - говорится в статье.

Тем временем ЦТАК пишет, что "в нынешнем году нужно ставить чрезвычайно-противоэпидемическую работу на первый план государственной работы".

"В связи с ухудшающейся с каждым днем противоэпидемической ситуацией в мире надежно сохраняется противоэпидемическая атмосфера во всем обществе и в то же время принимаются меры по повышению эффективности противоэпидемической работы", - говорится в статье.

Уточняется, что в многолюдных местах внедрены такие меры как измерение температуры и дезинфекция рук.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Пхеньяне вводится карантин из-за возросшего числа случаев заражения ОРВИ. Портал NK News со ссылкой на официальное уведомление правительства КНДР писал, что карантин вводится в столице Северной Кореи, начиная со среды по воскресенье включительно.

По данным радио Free Asia, Северная Корея заблокировала доступ в Пхеньян со среды по вторник, так как в столице якобы были подтверждены случаи заражения COVID-19.

При этом государственные СМИ КНДР пока не объявили о новых мерах.