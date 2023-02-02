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Судан может присоединиться к "Авраамовым соглашениям" с Израилем

Другие страны Материалы 2 февраля 2023 14:49 (UTC +04:00)
Судан может присоединиться к "Авраамовым соглашениям" с Израилем

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Судан может в ближайшее время присоединиться к "Авраамовым соглашениям" (договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами). Об этом в четверг сообщила газета Haaretz со ссылкой на неназванный источник в израильском истеблишменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в течение нескольких прошедших недель Израиль и Судан вели переговоры по данному вопросу при посредничестве США. На данный момент "заключение соглашения кажется возможным". Подробностей о том, когда может состояться подписание Авраамовых соглашений между Хартумом и Тель-Авивом, источник не привел.

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