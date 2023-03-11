Атомные подлодки для Австралии в рамках AUKUS построят в Аделаиде

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что местом строительства подводных лодок, созданных в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), станут верфи австралийских ВМС в Аделаиде. Соответствующее заявление глава правительства сделал в субботу, выступая перед журналистами в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подчеркну, что речь идет о рабочих местах и строительстве подлодок [именно] в Австралии. И когда мы говорим о наращивании потенциала, мы имеем в виду и производственный потенциал тоже, и это наш абсолютный приоритет", - сказал Альбанезе, отметив, что все задачи по созданию подлодок будут выполнять судоверфи в Южной Австралии, а инфраструктура для их обслуживания разместится на западе континента.

Ранее сообщалось, что для ускорения процесса строительства атомных субмарин для австралийских ВМС первые несколько подводных лодок будут построены в США, а остальные - в Великобритании и Австралии. Также сообщалось, что дополнительно к восьми судам, полученным в рамках соглашений альянса AUKUS, Канберра закупит от трех до пяти готовых лодок класса Virginia в Соединенных Штатах.

Австралия объявила о строительстве собственного атомного подводного флота в сентябре 2021 года, сразу после создания AUKUS. Позднее Канберра сообщила о планах приобрести у США готовые подлодки класса Virginia, чтобы заменить ими устаревшие дизель-электрические субмарины класса Collins, срок службы которых истекает в конце текущего 10-летия.

Детали соглашения о строительстве австралийских атомных субмарин должны быть оглашены в понедельник, 13 марта, однако несколько австралийских СМИ уже опубликовало данные о том, что подлодки для австралийских ВМС будут построены по новому британскому проекту (пока находящемуся на стадии разработки) с использованием американских технологий и боевых систем. Ожидается, что первая субмарина, представляющая собой модификацию британского класса Astute, войдет в строй не ранее 2040 года. До этого момента Австралии предстоит создать инфраструктуру для обслуживания атомных подводных лодок и обучить их экипажи и командиров. Общая стоимость проекта, по некоторым данным, превышает 170 млрд австралийских долларов ($112,2 млрд).