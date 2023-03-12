Лидеры G7 на саммите в Японии примут документы по экономике и региональной обстановке

Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) начала процесс согласования документов, которые планируется принять по итогам майского саммита в Хиросиме. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, стороны прорабатывают содержание совместного заявления по двумя направлениям - экономике и региональной обстановке. Одной из основных тем обсуждения в ходе предстоящих министерских встреч и саммита "семерки" должна стать ситуация вокруг Украины. Особое внимание этому планируется уделить во время заседания глав МИД в середине апреля.

Экономическая повестка, в первую очередь влияние роста цен на мировую экономику и будущие ответные меры, станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков объединения, которая пройдет непосредственно перед саммитом в мае. Также предполагается, что стороны подтвердят необходимость создания безопасных цепочек поставок критически важных товаров, в первую очередь полупроводников, на фоне мирового дефицита и опасений по поводу обострения ситуации вокруг Тайваня, где сосредоточено производство этой продукции. Эти две встречи и принятые по их итогам документы заложат основу для совместного заявления лидеров G7.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет саммит объединения в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.