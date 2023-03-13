В Японии смягчили рекомендации по ношению защитных масок в связи с коронавирусом

Власти Японии с понедельника смягчили рекомендации по ношению медицинских масок как средства защиты против коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно новым правилам Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, решение о ношении маски должно приниматься людьми на индивидуальном уровне. Общая рекомендация по ношению масок в помещениях фактически отменяется. То же самое касается школ и других учебных заведений.

В перечне потенциально опасных мест, где следует носить маски, власти указывают общественный транспорт в часы пик, медицинские учреждения, дома престарелых. Аналогичные рекомендации касаются конкретных категорий граждан, включая пожилых, тех, кто чувствует недомогание, и беременных.