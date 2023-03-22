В Австралии назвали субмарины SSN-AUKUS совместным с Британией проектом

Атомные подводные лодки SSN-AUKUS будут относиться к новому классу, созданному специально для ВМС Австралии в рамках соглашений партнерства AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), и станут совместным проектом Лондона и Канберры. Они будут строиться на двух верфях в австралийским Осборне и британском Барроу-ин-Фернесс, сообщил в среду глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, новый класс атомных подлодок последнего поколения, получивший название SSN-AUKUS, "станет общим проектом Канберры и Лондона с двумя производственными линиями, одна из которых будет расположена в Великобритании, а другая - в Южной Австралии". "Первая субмарина проекта сойдет со стапелей судоверфи в Барроу-ин-Фернесс в конце следующего десятилетия, а уже в начале 2040-х годов на воду будет спущена первая подлодка, построенная в Осборне", - сказал Марлз, выступая перед федеральным парламентом страны.

Как подчеркнул министр, использование двух верфей для строительства подлодок "распределит риски и повысит эффективность", а также даст Австралии возможность найти и обучить персонал, необходимый для обслуживания субмарин и портовой инфраструктуры. "Уже в этом году мы направим военных и гражданских сотрудников Минобороны Австралии для стажировки и обучения на базах ВМС Великобритании и США, чтобы обеспечить необходимое повышение квалификации нашего персонала", - сказал он.

Марлз также подчеркнул, что все атомные субмарины, построенные для австралийских ВМС, "станут суверенным ресурсом страны, будут нести боевое дежурство под командованием австралийских офицеров и их экипаж будет подчиняться только Канберре".

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN-AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).