Финансовая компания Latitude сообщила о краже личных данных 14 млн человек

Австралийская финансовая компания Latitude признала, что ущерб от кибератаки, которой она подверглась 16 марта, оказался значительнее, чем сообщалось ранее. Как отметили в организации в понедельник, злоумышленникам удалось получить доступ к личным данным 14 млн клиентов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, опубликованном австралийским биржевым регулятором ASX, указано, что у Latitude "были украдены личные данные 14 млн человек", хотя ранее компания заявляла, что хакерам удалось получить доступ к персональным сведениям только 330 тыс. ее клиентов. "Согласно обновленным отчетам, были украдены не менее 7,9 млн записей о номере водительского удостоверения клиентов, предоставивших их в последние 10 лет, а также данные 6,1 млн человек, бывших клиентами компании и ее партнеров с 2005 года", - отмечается в заявлении.

Известно, что похищенные сведения включают полные имена, даты рождения, адреса и номера телефонов клиентов Latitude, а кроме того, номера паспортов 53 тыс. человек и подробные данные о финансовых операциях не менее чем 100 граждан.

Генеральный директор компании Ахмед Фахур заявил, что Latitude Financial приносит "безоговорочные извинения и крайне сожалеет об инциденте". "Мы приложим все усилия для максимально тесного сотрудничества со всеми пострадавшими и постараемся свести их риски к минимуму. Кроме того, мы проведем детальное расследование причин и обстоятельств произошедшего", - сообщил он, отметив, что компания возместит все убытки клиентам, вынужденным заменить документы.

Кибератаки на австралийские компании

По данным австралийского государственного центра кибербезопасности, в 2022 году из-за кибератак страна потеряла не менее 33 млрд австралийских долларов ($22,2 млрд).

Осенью прошлого года несколько предприятий и ведомств Австралии подверглись масштабным кибератакам, в результате которых были похищены личные данные нескольких миллионов человек. О взломе систем безопасности сообщила одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Австралии Optus, а также ведущий медицинский страховщик страны Medibank и сеть медицинских лабораторий Australian Clinical Labs, у компаний были похищены личные данные 9,4 млн и 9,7 млн человек соответственно.

В марте 2023 года о хищении личных данных клиентов и сотрудников сообщил британо-австралийский концерн Rio Tinto, у которого хакеры похитили личные сведения 1,5 млн человек, а также один из крупнейших в Австралии поставщиков электроники The Good Guys. В результате взлома баз данных ретейлера злоумышленники получили доступ к 1,2 млн записей об участниках программы лояльности магазина.