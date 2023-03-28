На севере Ирана при взрыве на предприятии погибли три человека

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере три человека погибли, еще трое пострадали в результате взрыва на предприятии в иранском городе Баболь (провинция Мазандеран) на севере Ирана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство IRNA.

По данным агентства, инцидент произошел в восточной части города. Причиной взрыва стало несоблюдение рабочими предприятия правил безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В результате взрыва возник пожар, который уничтожил около половины площади предприятия. На данный момент возгорание локализовано, другие промышленные объекты города не пострадали.