В Японии задержали вылет более 150 авиарейсов в из-за неисправности системы

Вылет более 150 внутренних авиарейсов одной из крупнейших авиакомпаний Японии All Nippon Airways (ANA) был задержан 3 апреля из-за неисправности в системе бронирования и регистрации. Об этом во вторник объявил японский авиаперевозчик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности вылет 153 рейсов в понедельник был задержан по крайней мере на полчаса, что затронуло более 20 тыс. пассажиров. Самое большое время задержки рейса составило 2 часа 18 минут. Также по крайней мере 55 рейсов были полностью отменены. В настоящее время работа соответствующих систем восстановлена, рейсы осуществляются в штатном режиме. Специалисты ANA выясняют причины сбоя.