Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Приложение TikTok будет запрещено использовать на всех правительственных устройствах Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают местные СМИ.

"После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в рамках политики защиты безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - говорится в заявлении австралийского генпрокурора Марка Дрейфуса.

Он отметил, что запрет TikTok будет претворен в жизнь "как можно скорее", добавив, что возможны единичные исключения при наличии определенных оснований.

Таким образом Австралия последует примеру таких стран, как США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия, также запретивших использование китайского приложения на правительственных телефонах. По мнению властей этих стран, правительство КНР может использовать приложение для сбора данных пользователей.

Тем временем генеральный менеджер TikTok Australia и New Zealand Ли Хантер заявил, что он "крайне разочарован" этим решением, которое "продиктовано политикой, а не фактами".

"Мы также разочарованы тем, что TikTok и миллионы австралийцев, которые им пользуются, узнали об этом решении из средств массовой информации, несмотря на наши неоднократные предложения конструктивно взаимодействовать с правительством", - говорится в заявлении Хантера.

"Миллионы наших австралийских пользователей заслуживают правительства, которое принимает решения, основанные на фактах, и которое справедливо относится ко всем предприятиям, независимо от страны происхождения", - подчеркнул он.