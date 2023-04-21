Чехия впервые в первом годовом квартале отказалась от поставок газа из России

БАКУ /Trend/ - Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского природного газа в первом годовом квартале.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу министерство промышленности и торговли Чехии.

"Чехия в первом квартале 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России, - отмечается в сообщении. - Впервые в новейшей истории республики произошло то, что мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России", - сказали в ведомстве.

Этот вид энергетического сырья поступал в республику в данный период исключительно из Норвегии, а сжиженный газ - морским путем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит осуществлялся через территорию Германии. Таким образом, согласно минпромторгу, в страну поступило в первом квартале 1,71 миллиарда кубометров газа.

Ранее этот природный газ Чехия получала из РФ транзитом через Словакию.