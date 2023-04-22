Японские самолеты направили в Джибути для подготовки эвакуации из Судана

Власти Японии направили самолеты Сил самообороны в Джибути для последующей подготовки к эвакуации японских граждан из Судана. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в Джибути вылетели военно-транспортный самолет C-130 Hercules, самолет-заправщик Boeing KC-767 и транспортный самолет C-2.

На территории Джибути расположена японская военная база, контингент которой участвует в операциях по борьбе с пиратством. Из Судана необходимо эвакуировать около 60 японских граждан. Главным образом это сотрудники посольства Японии, Японского агентства международного сотрудничества и члены их семей. Среди них нет пострадавших, однако они испытывают нехватку продовольствия и воды.