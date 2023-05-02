Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT на корпоративных устройствах

Южнокорейская компания Samsung Electronics запретила сотрудникам использовать чатбот ChatGPT и аналогичные технологические продукты на корпоративных устройствах из-за опасений утечки информации. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в апреле инженеры Samsung Electronics случайно допустили утечку корпоративного исходного кода, загрузив его в ChatGPT. В компании отмечают, что данные, которые загружаются в этот и аналогичные чатботы, хранятся на внешних серверах и потому могут оказаться доступны третьим лицам.

"Мы просим вас добросовестно придерживаться требований безопасности, нарушения могут вызвать утечку информации компании, что может привести к дисциплинарным последствиям вплоть до увольнения", - цитирует агентство служебный документ Samsung.

Как уточняет агентство, запрет распространяется на корпоративные устройства и сети. При использовании чатботов с других устройств сотрудникам запрещается загружать туда данные, которые могут содержать защищенную авторским правом информацию. Параллельно в компании работают над внедрением собственного аналога ChatGPT.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.