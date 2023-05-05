В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в центральной части острова Хонсю на побережье Японского моря. Как сообщило в пятницу метеорологическое управление страны, угрозы цунами нет, однако землетрясение может вызвать незначительные изменения уровня воды вдоль побережья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине примерно 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители нескольких префектур на побережье Японского моря, включая Ниигату.

По данным агентства Киодо, в связи с произошедшим в канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения в Исикаве и выработке мер по устранению его возможных последствий.