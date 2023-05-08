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Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

Другие страны Материалы 8 мая 2023 08:43 (UTC +04:00)
Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

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КНР осуществила испытания космического аппарата, который в понедельник успешно вернулся на Землю. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на ее странице в социальной сети WeChat, возвращаемый космический корабль, запущенный с космодрома Цзюцюань на севере КНР, пробыл на орбите 276 суток. "Данный эксперимент прошел успешно", - говорится в нем.

Согласно комментарию CASC, проект "свидетельствует о важном технологическом прорыве Китая в области аэрокосмических технологий". "Для мирного освоения космического пространства можно будет использовать подобный способ, который более удобен и экономичен", - подчеркивается в нем.

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