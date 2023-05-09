ООН призвала "Талибан" немедленно прекратить публичные казни

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала контролирующее страну движение "Талибан" немедленно прекратить порки и публичные казни, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"После захвата власти в Афганистане талибы регулярно проводят публичные казни, порки и побивания камнями. Только за последние шесть месяцев в Афганистане публичной порке подверглись 274 мужчины, 58 женщин и два мальчика. Большинство наказаний было связано с осуждением за супружескую измену и побег из дома", - говорится в докладе UNAMA.

Отмечается, что публичной порке подвергались также осужденные за кражу, гомосексуализм, употребление алкоголя, мошенничество и торговлю наркотиками.