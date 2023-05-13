Страны G7 заявят о сопротивлении экономическому принуждению со стороны КНР

Страны Группы семи (G7) намерены в рамках совместного коммюнике на саммите 18-21 мая в Хиросиме объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению, прежде всего якобы имеющему место со стороны КНР. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника администрации США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основное заявление G7 будет включать в себя "раздел <��…> со списком проблем, включающим экономическое принуждение и другое поведение, которое мы наблюдали, особенно со стороны КНР", - заявил он агентству.

Каждая страна G7 имеет свой взгляд на использование Китаем мощи своей экономики для достижения внешнеполитических целей, однако точек соприкосновения достаточно, чтобы выразить общий протест таким практикам Пекина, отметил он.

Несмотря на это, США и другие страны Группы семи не желают обрывать экономические связи с КНР. "Мы не за разделение американской и китайской экономик, мы лишь выступаем за снижение рисков, за диверсификацию (импорта стран G7 - прим. ТАСС)", - подчеркнул чиновник.