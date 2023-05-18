ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за коронавируса в мире на 26% за четыре недели

Почти 2,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 апреля по 14 мая, более 17 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 26% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 14%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 2 592 575 случаев заражения и 17 106 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 418 960. Далее следуют США (355 376), Япония (229 877), Индия (162 559) и Бразилия (153 829). В США зарегистрировано больше всего умерших с 17 апреля по 14 мая - 5 333. Далее идут Бразилия (1 305), Франция (925), Россия (882) и Индия (656).

В бюллетене говорится о росте числа выявленных случаев заражения за 28 дней по сравнению с предыдущими четырьмя неделями в двух из шести регионов ВОЗ - Юго-Восточной Азии (плюс 52%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 47%). В остальных регионах отмечено снижение этого показателя или стабилизация ситуации. Смертность выросла за 28 дней только в Юго-Восточной Азии (плюс 153%).

По мнению ВОЗ, число поступивших в организацию сообщений о случаях заражения SARS-CoV-2 не отражает полной картины заболеваемости в мире "из-за снижения тестирования [на коронавирус] в мире и потенциальных задержек в предоставлении информации". В этом смысле данные бюллетеня ВОЗ "являются неполными, и их следует интерпретировать с учетом изменений в тестировании и наблюдении" за распространением COVID-19 в мире, говорится в бюллетене.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 17 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире было зарегистрировано 766 440 796 случаев заражения коронавирусом, умер 6 932 591 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.