Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Китай предлагает создать партнерство со странами Центральной Азии в энергетике

Другие страны Материалы 19 мая 2023 07:40 (UTC +04:00)
Китай предлагает создать партнерство со странами Центральной Азии в энергетике

Читайте Trend в

Пекин предлагает создать энергетическое партнерство с центральноазиатскими государствами. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития", - приводит его слова агентство Xinhua.

Си Цзиньпин, говорится в сообщении, призвал ускорить строительство еще одной линии газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать взаимодействие в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости