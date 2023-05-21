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Девять человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре

Другие страны Материалы 21 мая 2023 08:54 (UTC +04:00)
Девять человек погибли в результате давки на стадионе в Сальвадоре

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В ночь с 20 на 21 мая в столице Сальвадора произошла трагедия во время одного из матчей местного чемпионата. Во время давки на футбольном стадионе девять человек погибли, еще двое находятся в критическом состоянии, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Число погибших после давки на стадионе Кускатлан составляет 9 человек. Несколько раненых фанатов доставлены в близлежащие больницы, по крайней мере двое из них в критическом состоянии», - сообщает полиция.

В пресс-службе президента страны сообщили, что причиной случившегося стали фанаты с фальшивыми билетами. Они пытались силой прорваться на матч и устроили давку.

Игроки футбольных команд помогали фанатам выбраться из-под давки. Матч был отменен.

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