Африка получила в пандемию от МВФ $34 млрд

В мировой финансовой системе существует дисбаланс в пользу развитых стран, во время пандемии коронавируса государства Группы семи (G7) получили от Международного валютного фонда (МВФ) $280 млрд, а страны Африки - лишь $34 млрд. Об этом в воскресенье заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G7 в Хиросиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В глобальных экономических и финансовых структурах существует системное, несправедливое, предвзятое отношение в пользу богатых стран, что, естественно, вызывает разочарование в развивающихся", - приводятся слова генсека на сайте ООН. По его словам, доступ к вакцинам от коронавируса был так же "глубоко несправедливым".

"С другой стороны, МВФ выделил $650 млрд в виде специальных прав заимствования во время пандемии. Страны Группы семи, в которых проживает 772 млн человек, получили $280 млрд. Африканский континент, где проживают 1,3 млрд человек, получил лишь $34 млрд", - сказал Гутерриш.

Он признал, что такое распределение соответствует существующим правилам, но выразил сомнения в их справедливости. "С моральной точки зрения, в самих этих правилах есть что-то фундаментально неправильное", - считает генеральный секретарь ООН. По его словам, "богатые страны" смогли оправиться от экономических последствий пандемии с помощью масштабных мер монетарной и фискальной политик.

"Были потрачены триллионы. В сущности, они печатали деньги и купили себе выход из проблемы", - добавил Гутерриш. В то же время развивающиеся страны, "многие из которых имеют значительные долги", не могли поступить схожим образом, поскольку это угрожало ослаблением национальной валюты, указал он. Генсек добавил, что "больше половины мира" находится в "глубоком финансовом кризисе".