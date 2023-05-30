Toyota отчиталась о рекордных объемах производства в апреле

В отчете, опубликованном во вторник, говорится, что объем производства ведущего японского автоконцерна Toyota в апреле достиг 787,8 тыс. автомобилей, что на 13,8% превышает результаты аналогичного периода 2022 года, сообщает Trend.

Апрельские показатели производства оказались рекордными для данного месяца за всю историю компании. Кроме того, глобальные продажи автоконцерна в апреле также выросли на 4,9% до 800,8 тыс. единиц.

В прошлом году Toyota, вместе со своими дочерними компаниями Daihatsu и Hino, уже в третий раз подряд заняла первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн автомобилей.