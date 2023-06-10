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Пропавшие без вести после крушения самолета в Колумбии дети найдены живыми через 40 дней

Другие страны Материалы 10 июня 2023 05:50 (UTC +04:00)
Пропавшие без вести после крушения самолета в Колумбии дети найдены живыми через 40 дней

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БАКУ /Trend/ - Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о том, что четверо детей, которые пропали без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая, были обнаружены живыми.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Вооруженные силы Колумбии также опубликовали фотографии детей.

Изначально на борту самолета Cessna 206, следовавшего из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. Военные обнаружили самолет и тела трех взрослых 15 мая. Пилот самолета сообщил о неисправности двигателя в последнем переданном сообщении.

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