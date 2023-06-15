Канада приостановила сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

БАКУ /Trend/ - Власти Канады приняли решение о приостановке всех связей с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) после заявлений канадского управляющего банка о предполагаемом господстве Коммунистической партии Китая в этом кредитном учреждении.

Как передает Trend, об этом заявила заместитель премьер-министра Канады и министр финансов Христя Фриланд.

Фриланд также отметила, что Канада проведет незамедлительную проверку этих обвинений и участия страны в деятельности АБИИ.

Отметим, что банк был создан по инициативе Китая в 2016 году, а Канада начала сотрудничество с ним в 2018 году. Штаб-квартира АБИИ находится в Пекине.