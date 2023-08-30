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Генсек ООН осудил попытку переворота в Габоне

Другие страны Материалы 30 августа 2023 23:49 (UTC +04:00)
Генсек ООН осудил попытку переворота в Габоне

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил попытку переворота в Габоне и призывает все стороны решить проблему мирным путем.

Как передает Trend, об этом заявил в среду во время брифинга официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь внимательно следит за событиями в Габоне", - сказал он.

По его словам, Гутерриш призвал все вовлеченные стороны проявить сдержанность, принять участие в инклюзивном и конструктивном диалоге, а также обеспечить соблюдение прав человека и правовых норм.

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