Генсек ООН осудил попытку переворота в Габоне

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил попытку переворота в Габоне и призывает все стороны решить проблему мирным путем.

Как передает Trend, об этом заявил в среду во время брифинга официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь внимательно следит за событиями в Габоне", - сказал он.

По его словам, Гутерриш призвал все вовлеченные стороны проявить сдержанность, принять участие в инклюзивном и конструктивном диалоге, а также обеспечить соблюдение прав человека и правовых норм.