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В Замбии выявили вспышки холеры и сибирской язвы

Другие страны Материалы 21 декабря 2023 07:43 (UTC +04:00)
В Замбии выявили вспышки холеры и сибирской язвы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Вспышки сразу двух опасных инфекционных заболеваний - холеры и сибирской язвы - отмечены в Замбии.

За один день число заболевших холерой увеличилось в стране на 74 человека, из них на Лусаку приходится 70, передает Trend.

В Лусаке от этой болезни умерли еще 3 человека, общее число летальных исходов достигло 60. Поскольку холеру зовут "болезнью грязных рук", власти призывают население тщательнее соблюдать нормы санитарии и гигиены. Одновременно с Замбией случаи холеры регистрируются в Зимбабве, Мозамбике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2011 года в Африке отмечается заметный рост заболеваемости холерой.

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