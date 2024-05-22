В Иране прошло заседание Высшего совета национальной безопасности

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тегеране состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память Президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других лиц, погибших в авиакатастрофе.

На заседании обсуждались внутренние, региональные и международные вопросы.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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