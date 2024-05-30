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В парламенте Ирана произошла драка между депутатами

Другие страны Материалы 30 мая 2024 13:51 (UTC +04:00)
В парламенте Ирана произошла драка между депутатами

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 30 мая в парламенте Ирана между депутатами произошла драка.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ.

На парламентском заседании, проводимом в связи с проверкой депутатского мандата новоизбранного депутата Гуламрзы Таджгерду, произошла драка между депутатами Резой Тагипуром и Мехрдадом Кударзвандом.

После скандала в парламенте был утвержден депутатский мандат Малика Шариати и Гуламрзы Таджгерду.

Отметим, что минувшим днем группа депутатов во главе с Маликом Шариати обратилась в президиум парламента Ирана с протестом против утверждения депутатского мандата Гуламрзы Таджгерду.

Напомним, что 21 февраля в Иране прошли 11-е по счету парламентские выборы. Первое заседание новоизбранных депутатов парламента состоялось 28 мая.

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