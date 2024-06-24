В Новой Каледонии началась очередная волна протестов

БАКУ /Trend/ - Новая волна протестов началась в Новой Каледонии после экстрадиции во Францию лидера сторонников независимости Кристиана Тейна.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что 24 июня после экстрадиции Тейна во Францию сторонники независимости подожгли полицейские машины и перекрыли дороги.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Тейном во время своего визита в Нумеа в прошлом месяце.

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