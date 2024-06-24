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В Новой Каледонии началась очередная волна протестов

Другие страны Материалы 24 июня 2024 20:22 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Новая волна протестов началась в Новой Каледонии после экстрадиции во Францию лидера сторонников независимости Кристиана Тейна.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что 24 июня после экстрадиции Тейна во Францию сторонники независимости подожгли полицейские машины и перекрыли дороги.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Тейном во время своего визита в Нумеа в прошлом месяце.

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