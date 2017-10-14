В Махачкале обезвредили самодельную бомбу

14 октября 2017 14:47 (UTC+04:00)

Взрывотехники обнаружили и разминировали самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в Махачкале, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ по республике.

Пятого октября на цокольном этаже строящегося дома в Махачкале были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые взрывотехниками были разминированы. По данным УФСБ, их общая мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

"В ходе обхода в этом же здании было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство с часовым механизмом мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была собрана с элементами магнита с возможностью крепления ко дну автомобиля", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что устройство было разминировано с помощью накладного заряда. При разминировании бомба сработала, никто не пострадал.

Azernews Newspaper
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