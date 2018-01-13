МИД: Россия будет противодействовать попыткам подорвать план СВПД

13 января 2018 12:59 (UTC+04:00)

Россия считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану коррекции не подлежит, и готова противодействовать попыткам его подорвать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"СВПД коррекции не подлежит, и мы будем противодействовать попыткам его подорвать", — заявил РИА Новости Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия в 2017 году продала оружие более чем на $14 млрд
Россия 10:58
РФ сделала ставку на угрозу ограниченного применения ядерного оружия - Пентагон
США 05:58
Увеличился внешнеторговый оборот Казахстана
Бизнес 12 января 17:46
Дочерние структуры «Народного банка Казахстана» и «Казкоммерцбанка» объединятся
Бизнес 12 января 15:26
Авиакомпания Nordstar запускает новый рейс в Баку
Туризм 12 января 15:17
МВД России: Азербайджан - безопасная страна для отдыха
Россия 12 января 14:38
Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку конгресса нацдиалога Сирии
Россия 12 января 14:29
Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января
Россия 12 января 14:20
ЦИК России в пятницу планирует зарегистрировать 259 доверенных лиц Путина
Россия 12 января 13:41
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога
Россия 12 января 13:33
Mitsubishi отзывает в России более 16 тысяч автомобилей
Россия 12 января 13:24
Минтранс России ожидает возобновления полетов в Каир в середине февраля
Россия 11 января 18:42
В Московских аэропортах отменили более 15 рейсов
Россия 11 января 14:03
Россия поставит Казахстану вертолет Ми-171А2
Россия 11 января 13:08
Новосибирская область России намерена экспортировать в Азербайджан зерно
Бизнес 11 января 10:16
Иран надеется, что конгресс нацдиалога поможет урегулировать конфликт в Сирии
Политика 10 января 19:00
Лавров рассказал о подготовке Конгресса нацдиалога Сирии
Россия 10 января 18:32
Инфляции в России по итогам 2017 года составила 2,5%
Россия 10 января 17:43