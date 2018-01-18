Пожар на московском рынке "Садовод" ликвидирован

18 января 2018 05:57 (UTC+04:00)

Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице, передает ТАСС.

"В 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар на территории рынка возник в 21:17 мск, огонь охватил павильоны контейнерного типа, установленные в два-три этажа на 24-25 линиях рынка. В металлических контейнерах хранились товары народного потребления. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 300 кв. метров, участие в его тушении приняли больше 100 человек и 30 единиц техники.

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