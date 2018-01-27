Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

27 января 2018 00:38 (UTC+04:00)

В трех аэропортах Москвы задержано и отменено около 50 рейсов, передает Интерфакс со ссылкой на сайт "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 23:20 (GMT+4), в "Шереметьево" задержано 15 рейсов, в "Домодедово" - 9, а 12 - отменено. Во "Внуково" задержано 11 рейсов, один отменен.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе действует "желтый" уровень опасности. Так, по прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются местами порывы ветра до 12-17 м/с.

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