Минтранс России может приостановить эксплуатацию Ан-148

Решение о возможной приостановке эксплуатации самолётов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье может быть принято дополнительно, сообщил в воскресенье журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, пишет РИА Новости.

"Это решение (о возможной приостановке полётов Ан-148 - ред.) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором", - сказал министр.

Отметим, что в воскресенье пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате крушения выживших нет.

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