Из-за задымления в детской больнице в Краснодаре эвакуировали 131 человек

29 марта 2018 04:13 (UTC+04:00)

Спасатели в среду вечером эвакуировали более 130 человек из здания краевой детской клинической больницы в Краснодаре из-за задымления на чердаке, передает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

Всего был эвакуирован 131 человек, в том числе 19 сотрудников больницы. Все они были временно размещены в хирургическом отделение."На данный момент все вернулись в здание", - уточнил собеседник агентства.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для выявления причины задымления. Также действует оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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