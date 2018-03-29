Из-за задымления в детской больнице в Краснодаре эвакуировали 131 человек

Спасатели в среду вечером эвакуировали более 130 человек из здания краевой детской клинической больницы в Краснодаре из-за задымления на чердаке, передает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

Всего был эвакуирован 131 человек, в том числе 19 сотрудников больницы. Все они были временно размещены в хирургическом отделение."На данный момент все вернулись в здание", - уточнил собеседник агентства.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для выявления причины задымления. Также действует оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.