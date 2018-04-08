МИД РФ пообещал ответить на новые американские санкции

У Москвы есть целый список возможных ответных мер на санкции США, которые прорабатываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.

"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", - сказала она, отвечая на вопрос, как Россия будет отвечать на новые санкции США.

"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", - отметила Захарова на вопрос о жесткости ответных мер.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

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