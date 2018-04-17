Путин и Меркель готовы содействовать дипломатическим усилиям по Сирии

17 апреля 2018 15:01 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили готовность содействовать возобновлению дипломатических усилий по Сирии, в том числе в Женеве и Астане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на женевской и астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет", — говорится в сообщении.

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