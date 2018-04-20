Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов

Вена не выслала российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", так как считает важным держать открытыми каналы диалога, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

"Мы не высылаем дипломатов, хотя есть подобная дипломатическая практика… Мы всегда говорим, что даже в трудных обстоятельствах нужно держать открытыми каналы коммуникации и дипломатические каналы", — сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

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