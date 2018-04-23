На работающих в Сирии экспертов ОЗХО оказывается давление - МИД РФ

23 апреля 2018 18:30 (UTC+04:00)

На экспертов ОЗХО, работающих в Сирии, оказывается давление, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что (президента Сирии Башара) Асада надо убирать", - сказал Ермаков.

По его словам, это решение было принято в 2011 году, когда США заявили, что они начнут военные действия против Асада, если тот применит химическое оружие.

"Они все подгоняют под это решение, которое было принято в 2011 году. Им нужна провокация с применением химоружия, затем они начинают ракетно-бомбовые удары. Это было уже дважды. В прошлом году после якобы применения химоружия в Хан-Шейхуне. И теперь в Думе", - добавил он.

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