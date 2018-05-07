Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу гражданина-банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту, сообщил РИА Новости Алексей Леонов, финансовый управляющий Царькова.

"Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом", — сказал Леонов.

В картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд отменил определение нижестоящего суда полностью и разрешил вопрос по существу, другие подробности пока не сообщаются.

Таким образом, апелляционная инстанция в понедельник удовлетворила жалобу Леонова и отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы. Леонов просил суд первой инстанции включить содержимое криптокошелька должника в его конкурсную массу, а также обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля, однако арбитраж Москвы тогда отклонил заявление финуправляющего.

Как заявил в суде Леонов, криптовалюта, имеющаяся в криптокошельке Царькова на ресурсе Blockchain.info (0,2 биткоина), наравне с другим имуществом должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Он отметил, что криптовалюта не внесена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. По словам Леонова, суд должен включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, иначе в будущем у должников появится возможность "прятать имущество в биткоины" от кредиторов.

Представитель Царькова возражал, поскольку, по его словам, правовой статус криптовалюты в России не определен. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Как заявил представитель должника, "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией.

Арбитраж Москвы, отклоняя заявление Леонова, согласился с доводами ответчика. Суд указывал, что криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ. В судебном акте также отмечалось, что анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить ее принадлежность, ввиду чего обнаруженная управляющим криптовалюта не подлежит включению в конкурсную массу Царькова.

Арбитраж Москвы в октябре признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитраж установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денег, достаточных для погашения задолженности.

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