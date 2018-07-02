В Охотском море у Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в 07.45 понедельника у Сахалина, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН.

"Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 46,8 градуса северной широты и 145,1 восточной долготы. Это в 125 километрах восточнее мыса Свободный на юго-востоке Сахалина. Очаг землетрясения находился на глубине 400 километров", — пояснила дежурная сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Отмечается, что подземные толчки на Сахалине не ощущались.

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