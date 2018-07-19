Путин призвал развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на трудности

19 июля 2018 15:51 (UTC+04:00)

России необходимо развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на нынешние трудности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей в МИДе, передает РИА Новости.

"Нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остается одним из наших главных торговых партнеров. У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов", — сказал Путин.

Он отметил, что общая транспортная энергетическая инфраструктура России и Евросоюза складывалась десятилетиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин призвал предотвратить рост напряженности на Ближнем Востоке
Россия 15:52
Путин заявил о начале пути к позитивным изменениям в отношениях с США
Россия 15:45
ЕК обратилась в суд в отношении Германии и Венгрии
Европа 15:28
Новое решение, которое поможет усовершенствовать процесс добычи нефти в Азербайджане (Эксклюзив)
Энергетика 13:34
Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb
Казахстан 12:01
В Китай прибыли два танкера с продукцией "Ямал СПГ"
Китай 11:16
Лента новостей
В большинстве регионов Казахстана вырос объем производства сельхозпродукции
Казахстан 16:33
В Институте истории НАНА начал свою работу международный центр геноцидов
Общество 16:27
Сделка между Азербайджаном и Израилем по производству беспилотников очень успешная – военный эксперт
Политика 16:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень стабильная страна с политической и экономической точки зрения
Политика 16:17
В Азербайджане растет производство основных видов химпродукции
Бизнес 16:12
Президент Ильхам Алиев: Инвестклимат в Азербайджане очень хороший, и зарубежные инвестиции защищены на высоком уровне
Политика 16:08
В Узбекистане снижены цены на интернет-канал для провайдеров
ИКТ 16:02
На севере Индии автобус рухнул в ущелье
Другие страны 15:57
Путин призвал предотвратить рост напряженности на Ближнем Востоке
Россия 15:52