Путин призвал развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на трудности

России необходимо развивать отношения с Евросоюзом, несмотря на нынешние трудности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей в МИДе, передает РИА Новости.

"Нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остается одним из наших главных торговых партнеров. У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов", — сказал Путин.

Он отметил, что общая транспортная энергетическая инфраструктура России и Евросоюза складывалась десятилетиями.

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