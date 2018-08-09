Лавров 13-14 августа встретится с главой МИД Турции

9 августа 2018 16:41 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13-14 августа в Анкаре встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и выступит на совещании послов и постпредов этой страны, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13-14 августа по приглашению главы МИД Турции примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях", - сказала Захарова.

"В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров", - добавила она.

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