Путин и Макрон обсудили содействие возвращению беженцев в Сирию

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры также затронули в ходе разговора и другие темы.
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