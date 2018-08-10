Путин и Макрон обсудили содействие возвращению беженцев в Сирию

10 августа 2018 18:15 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также затронули в ходе разговора и другие темы.

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