Представители РФ, Ирана и Турции встретятся с де Мистурой

20 августа 2018 12:34 (UTC+04:00)

Представители стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) обсудят после 10 сентября в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой формирование сирийского конституционного комитета. Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов

"Будет встреча в Женеве высокого уровня трех представителей стран - гарантов астанинского процесса - России, Ирана и Турции - со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Встреча пройдет на рубеже первой декады сентября до Генассамблеи ООН. Примерно после 10-15 сентября, но пока нет конкретной даты. Мы пытаемся активно помогать де Мистуре, будем обсуждать формирование сирийского конституционного комитета".

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