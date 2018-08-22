В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя

22 августа 2018 06:19 (UTC+04:00)

Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс" вылетел в среду утром из Уфы в Сочи, но почти сразу вернулся из-за возгорания левого двигателя, пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой на сайт воздушной гавани Уфы.

"В 5.06 местного времени по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшее рейс 808 Уфа — Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Уфа". На борту находились 202 пассажира", — говорится в сообщении.

"Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийного плана, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 5.22 местного времени был дан отбой тревоге. пострадавших нет", — сообщает аэропорт.

С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи.

Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование.

Авиакомпания принимают меры по отправке пассажиров в Сочи.

Аэропорт "Уфа" открыт для полётов, рейсы выполняются согласно центрального расписания.

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