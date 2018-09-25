В МИД России прокомментировали решение о поставках С-300 в Сирию

25 сентября 2018 13:03 (UTC+04:00)

Москва не видит ничего экстраординарного в поставках комплекса С-300 в Сирию, любая страна имеет право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать "значительную эскалацию" ситуации в Сирии с российской стороны.

"Это (поставки С-300) неотъемлемое право любого государства оказывать военно-техническое содействие своим партнерам", — заявил Ермаков.

Отвечая на вопрос, может ли Россия, как рассчитывает Болтон, пересмотреть решение, Ермаков отметил, что это вопрос Минобороны, но подчеркнул, что "принято решение поставить комплексы, это решение было принято давным-давно".

"Но нас на определенном этапе другие наши партнеры попросили этого не делать, привели аргументацию, мы приняли ее во внимание. Сейчас ситуация сложилась так, что эта аргументация уже не работает", — пояснил он.

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