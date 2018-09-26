Россия готова содействовать воссоединению КНДР и Южной Кореи, заявил Лавров

26 сентября 2018 21:28 (UTC+04:00)

Россия готова всячески содействовать воссоединению Северной и Южной Корей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Очень важно, что у нас есть возможность провести эту встречу во время Генассамблеи. Это хорошая возможность, чтобы посмотреть, как мы продвигаемся в нашем сотрудничестве", — сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Поздравляю с успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне. Мы будем готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, создалась экономическая, транспортная инфраструктура", — добавил Лавров.

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